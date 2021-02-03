6 adımda ışıltılı saçlara kavuşmanın yolları
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6 adımda ışıltılı saçlara kavuşmanın yolları

03.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:50
6 adımda ışıltılı saçlara kavuşmanın yolları

Aslında saçınız üzerinde düşündüğünüzden çok daha fazla kontrole sahip olduğunuzu unutmayın. Günlük rutinlerinize birkaç püf noktası ekleyerek ve saç alışkanlıklarınızı değiştirerek parlak, sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.İşte ışıltılı saçlara kavuşmanızı sağlayacak 6 tavsiye...

1-SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN

Parlak saçlar içeriden doğru beslenmeyle başlar. Dengeli bir diyet yaptığınızdan ve doğru beslendiğinizden emin olun. Keratin; saçı besleyen ve direncini arttıran bir proteindir ve vücuttaki keratin oranı ne kadar yüksekse, saçlar da o kadar sağlıklı ve ışıltılı olur. Protein açısından zengin gıdaları tüketmek vücutta doğal keratin üretimini arttırır.



2-ÇOK SICAK SU VE AŞIRI YIKAMADAN KAÇININ

Hangi bakımları yaparsanız yapın, aşırı saç yıkama ve yüksek sıcaklığın neden olacağı hasardan saçınızı koruyamazsınız. Bu nedenle çok sıcak sudan ve aşırı yıkamadan uzak durun.

Saçınızı çok fazla sıcak suyla yıkamak saçınızı parlak ve ipeksi yapan doğal yağları soyarak kuru, kırılgan ve hasarlı hale getirebilir.



3-SAÇ MASKESİ UYGULAYIN

Cildinize bakmak için harcadığınız zamanı bir düşünün; saçınız için de aynı vakti ve özeni mutlaka göstermelisiniz. Yıka, durula ve tekrarla kalıbından çıkmalısınız. Dikkate almanız gereken ilk şey, nemin saçınız için çok önemli olduğudur. Bu nedenle düzenli olarak saç maskesi uygulayın.

Saç tipinize uygun maskenizi saçınızın her yerine uygulayın, saç aralarına girmesi için tarayın ve durulamadan önce 30 dakika bekletin. Maske sonrası saçınızı her zaman soğuk suyla durulayın, saçınızın pürüzsüz ve ipeksi olmasına yardımcı olur.



Kaynak: Snob Magazin

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