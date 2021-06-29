6 Adet Okul ve Eklentileri Yapımı İhale İlanı
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6 Adet Okul ve Eklentileri Yapımı İhale İlanı

6 Adet Okul ve Eklentileri Yapımı İhale İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa İli Akhisar Anadolu Lisesi, Akhisar Dereköy İlkokulu A-B-C Blokları, Gördes Güneşli Lisesi, Salihli Ahmet Yesevi Tic. Mes.

Manisa İli Akhisar Anadolu Lisesi, Akhisar Dereköy İlkokulu A-B-C Blokları, Gördes Güneşli Lisesi, Salihli Ahmet Yesevi Tic. Mes. Lisesi Eski Binası, Salihli İMKB Anadolu Teknik Lisesi Lojman Binası, Selendi Atatürk İlkokulu binalarının (Toplam 6 okul ve eklentileri) çıkacak hurda malzeme karşılığında yıkılması işi Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızca, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile gerçekleştirilecektir. Bu taşınmazlara ait yıkım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hizmet binası olan Akmescit Mah. İzmir Caddesi, No: 313 Yunusemre/MANİSA adresinde yapılacaktır. 6 Adet Okul ve Eklentileri Yapımı İhale İlanı 138 KB indir

Kaynak: Habermetre

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