Son dakika haberi: 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika haberi: 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum

24.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:20

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak, Bülent Arınç'ın istifasının yerinde olduğunu belirterek, istifanın yetmediğini şehit ailelerinden de özür...

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak, Bülent Arınç'ın istifasının yerinde olduğunu belirterek, istifanın yetmediğini şehit ailelerinden de özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak, Bülent Arınç'ın istifasının yerinde olduğunu söyledi. Baba Dakak, Arınç'a şehit ailelerinden özür dilemesi çağrısında bulunarak, Arınç'ın FETÖ diliyle konuştuğunu, Amerika'ya gidip Pensilvanya'ya yerleşmesi gerektiğini ifade etti. Özetekin Dakak, Bülent Arınç'ın bu açıklamaları yapmaması gerektiğini vurgulayarak "Kendine layık olacak bir karardı. İstifa açıklaması yetmez, biz şehit ailelerinden özür dilemesini bekliyoruz. Terörle bir olan bir insan, benim çocuğumun katilidir. Teröristi savunan bir insan benim çocuğumun katilidir. Sevdiğimiz bir insandı şimdi ondan nefret ediyoruz. Davası hakken batıla doğru gitti. İnşallah bu memleketten gider, FETÖ diliyle konuşmasından dolayı o da Amerika'ya Pensilvanya'ya gitsin oranın vatandaşı olsun" dedi.

(Rıdvan Kılıç-Sedat Irmak/İHA)

Son dakika haberi: 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum
Son dakika haberi: 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum
Son dakika haberi: 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum
Son dakika haberi: 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez
Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki
Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki
Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin 'istifa' haline gelmesi çok büyük acı
Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Osman Kavala Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Ahmet Kaya Berkun Oya Funda Eryiğit
Spor Falcao Ersun Yanal Samet Aybaba Lewis Hamilton Christian Luyindama
Tüm Haberler Medya Galatasaray Kayserispor Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 19:20:50. #1.14#
title