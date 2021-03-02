6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasak mı?
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6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasak mı?

02.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:51
6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasak mı?

Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasak mı? Riskli iller neresi? Hangi illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasak mı?Riskli iller neresi? Hangi illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasak mı? İşte detaylar haberimizde…

6-7 MART İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İstanbul riskli olduğu sebebiyle bu hafta 6 Mart Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. 7 Mart Pazar günü ise İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

6-7 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağının kalktığını bildirirken yüksek ve çok yüksek illerde de pazar günü yasak olacağını dile getirdi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin.

ORTA RİSKLİ İLLER

Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL

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