6-7 Eylül olaylarının 64. yıl dönümü: Türkiye nefret suçlarında ne kadar yol katetti?

06.09.2019 07:09

6-7 Eylül olaylarının, İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlere saldırıların düzenlendiği ve 'tarihi utanç' olarak nitelendirilen vakanın 64'üncü yıl dönümü.



İstanbullu gayrimüslim azınlıkların evleri, iş yerleri, okulları, kiliseleri, haçları ve değerli eşyaları yakılalı ve tahrip edileli 64 yıl oldu. Peki Türkiye toplumu tarihten ders çıkarabildi mi? O günün 'günah keçisi' kimlerdi ve dünden bugüne ne değişti? Euronews.com'da Görüntüle