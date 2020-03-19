6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor? Koronavirüs tehdidinin ne kadar süreceği ve ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde piyasalar çalkalanırken yatırımcılar ellerindeki tüm riskli varlıkları satarak nakite doğal olarak Amerikan Doları'na yönelmeye başladı

Koronavirüs tehdidinin ne kadar süreceği ve ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde piyasalar çalkalanırken yatırımcılar ellerindeki tüm riskli varlıkları satarak nakite; doğal olarak Amerikan Doları'na yönelmeye başladı. Bu da doların hemen hemen tüm para birimleri karşısında yükselmesine yol açtı. 19 Mart öğle saatleri itibariyle dolar/TL kuru spot piyasada 6,50 eşiğini aştı. Euro da 7,06 seviyesinde işlem görüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com