6-12 Nisan haftasında Twitch üzerinde en çok hangi kategoriler izlendi?

Geçtiğimiz haftanın birincisi son zamanların eleştri odağı olan erotik yayınların da içinde bulunduğu Just Chatting(IRL) kategorisi oldu.

Geçtiğimiz hafta Twitch üzerinde en çok izlenen kategoriler belli oldu. Stream Charts platformu yaptığı ile birlikte 6-12 Nisan haftasının en çok izlenen kategorilerini gözler önüne serdi.

İnsanların IRL yayınlarını çok sevdiği artık bilinen bir gerçek. Son zamanlarda çokça eleştirilen kadın yayıncıların havuz başında erotik yayınlar yapmasının da bu yükselişe etkisi var.

GTA 5 çıktığı günden bu yana zaman zaman azalsa da bir kemik kitleye sahip. xQc ve summit1G gibi yayıncıların Role Play sunucularında oynamaları da bu izlenmelere oldukça etki etti.

League of Legends tarafı ise ilk üçteki yerini korumayı başarmış. LoL'ü ana oyunları olarak oynayan oldukça fazla Twitch yayıncısı var bu da oyunun her zaman yüksek sayıda izlenmesine yol açıyor. Amerikalı yayıncı Tyler1'ı örnek vermek gerekirse, kendisi LoL'den başka oyunları neredeyse hiç oynamıyor ve sadece Tekli dereceli oynuyor. Buna rağmen her yayını ortalama 15-20 bin kişi tarafından izleniyor.

Stream Charts'ın verilerine göre sıralama şu şekilde:

Just Chatting(IRL)

GTAV

League Of Legends

Minecraft

Fortnite

VALORANT

Call of Duty Warzone

CS: GO

Apex Legends

DOTA2

