5Ronin x SenpAI GG Ödüllü Challenge başlıyor!

Büyük ödüller kazanmaya ne dersin? Eğer cevabın evet ise habere bekliyoruz!

5Ronin x SenpAI GG 'nin birlikte hazırladığı dev Challenge'da muhteşem ödülleri kazanmaya hazır mısınız?

Eğer cevabın evet ise yapman gereken şeyler çok basit. Hadi birlikte bu büyük challenge'ın detaylarına göz atalım.

CHALLENGE HAKKINDA

League of Legends arenasında gücünü göster ve ödülü kap! Challenge başlangıç tarihinden itibaren en az 1 League of Legends Tek/Çift Dereceli maçı oyna, Challenge sonuna kadar tüm Tek/Çift Dereceli karşılaşmalar sonucunda en yüksek Toplam Elit Canavar Hasarı'na ulaş ve ödüle hak kazan!

EJDERHA TERBİYECİSİ ödüllerini almak için Discord üzerinde kanalına katıl!

EJDERHA TERBİYECİSİ ödüllerini almak için sayfasını takip et!

CHALLENGE ÖDÜLLERİ

Akademi Koçu ile 1 saatlik Analiz ve 5Ronin Forması

Akademi Koçu ile 1 saatlik Analiz ve 5Ronin Mousepad

Akademi Koçu ile 1 saatlik Analiz

Challenge'ın diğer detaylarına ise internet sitesine giderek detaylara göz atabilirsin. Kısaca tıklayarak da ulaşman mümkün tabii ki!

Kaynak: Playerbros