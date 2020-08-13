5M Migros Yaz Konserleri başlıyor 5M Migros Yaz Konserleri, yarın Beylikdüzü 5M Migros'ta başlayacak.

5M Migros Yaz Konserleri, yarın Beylikdüzü 5M Migros'ta başlayacak.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katmaya devam ediyor.

5M Migros Yaz Konserleri, pop müziğinin sevilen isimlerinden Fettah Can ve Derya Uluğ'un Beylikdüzü 5M Migros'ta P&G'nin katkılarıyla vereceği konserlerle başlayacak. Etkinlikler, 14 ve 15 Ağustos'ta 21.00-22.30 saatleri arasında düzenlenecek.

75 TL ve üzeri her alışveriş, konserlere çift kişilik bilet şansı kazandırıyor

Migros müşterileri için ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere katılmak için ağustos ayı içerisinde Migros mağazalarından 75 TL ve üzeri alışveriş yapıp "KONSER boşluk SIFRE" yazılan SMS, 5818 numaralı telefona gönderilebilecek.

Her birinin katılım kapasitesinin 300 kişi ile sınırlı olduğu etkinlikler için başvuru yapan ilk 150 kişi, çift kişilik bilet kazanma şansı yakalayacak.

Sağlık ve hijyen tedbirleri düşünüldü

Misafirlerin koltuklu tribünlerde ağırlanacağı etkinliklerde, kişilere atanan koltuklara oturmak zorunlu olacak.

Etkinlik alanına ateş ölçümü yapıldıktan sonra alınacak katılımcıların konser boyunca maske takma zorunlulukları bulunacak.

Giriş-çıkışların 1,5 metrelik sosyal mesafe kurallarına göre düzenleneceği alanlarda görevliler tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacak. Konser alanlarına sık aralıklarla el antiseptiği yerleştirilecek ve organizasyonlarda görevli tüm personel maske ve siperlik kullanacak.

Kaynak: AA