Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, haftaya Kore'de düzenlenecek 5G Forumu'nda Japonya ile işbirliği anlaşması imzalanacağını belirterek, "Söz konusu anlaşmayla 5G ve ötesi konularındaki uluslararası iş birliği çalışmaları çerçevesinde ülkemizin 5G ve ötesi iş birliği platformu olan 5GTR Forumu'nun muadili olan kuruluşlarla dış ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.



Sayan, 5GTR Forum Buluşması ve Çalışma Grupları Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, insanoğlunun, tarihin derinliklerinde birçok değişim ve dönüşüm yaşadığını belirterek, hiçbirinin bugün gelinen değişim noktasıyla kıyaslanabilecek ölçü ve boyutta olmadığını söyledi.



5G teknolojisinde özellikle Japonya ve Kore'nin dünyanın önde giden ülkelerinden olduğunu dile getiren Sayan, Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı ile 2015 sonbaharında, Kore İletişim Komisyonu ile de Mayıs 2016'da mutabakat zaptı imzalayarak iş birliğini derinleştirdiklerini ve düzenlenen çalıştaylarla somutlaştırdıklarını anlattı.



Sayan, 5GTR Forumu'nun Kore'deki muadili 5G Forum ve Japonya'daki muadili 5GMF ile birer mutabakat zaptı imzalamak üzere çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Haftaya Kore'de düzenlenecek 4. Küresel 5G Etkinliği ve Bölgesel Forumlar Çalıştayı'nda Japonya ile iş birliği anlaşması imzalanacak. Söz konusu anlaşmayla 5G ve ötesi konularındaki uluslararası iş birliği çalışmaları çerçevesinde ülkemizin 5G ve ötesi iş birliği platformu olan 5GTR Forumu'nun muadili olan kuruluşlarla dış ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.



"Hedefimizi 5G değil, 5G ve ötesi şeklinde koyduk"



Dünyanın diğer bölgelerinde öne çıkan ulusal ve uluslararası 5G platformlarıyla iletişim ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerine işaret eden Sayan, Türkiye'nin 5G konusunda öncü ülkelerden olacağını kaydetti.



Sayan, yerlilik çalışmaları kapsamında oluşturulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinde de bir an önce ürünleşmelerin başlayacağını ve orada geliştirilen uzun soluklu ürünlerin 5G ve ötesi teknolojilerine dönüşeceğine dikkati çekerek, bu yola çıkarken hedeflerini 5G değil, 5G ve ötesi şeklinde koyduklarını söyledi.



"5G bir gecede gelmeyecek ve bir gecede sonlanmayacak." diyen Sayan, iletişim sektöründe sürekli yeni teknolojilerin, diğerlerini domine ettiği ve farklı şebekelerin birlikte çalıştığı uzun soluklu, heterojen ve esnek bir yapıdan bahsedildiğini belirtti.



Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik konumunun büyük bir itici güç olarak kendilerini gelişmeye zorladığının altını çizen Sayan, "Gelin, sektörümüzden burada olan, olmayan kimler varsa onları da bu sürece dahil edelim. El ele verelim. Ülkemizi geleceğe taşıma yolunda iş birliği yapalım. Bu, ülkemize, insanımıza, vatanımıza ve geleceğimize borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.



"Artık sadece kolaylık veya hız değil, anlayış değişiklikleriyle karşı karşıyayız"



Sayan, 5GTR Forum'un uzun zamandır planlanan, çekirdek ağ, fiziksel ağ, hizmet ve uygulamalar ile standardizasyon olmak üzere 4 çalışma grubunun ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni bir aşamaya geçildiğini anlatarak, çalışma grupları için uzun vadeli planlama yaparak Türkiye'nin izlemesi gereken 5G ve ötesi stratejisi üzerine kafa yorması ve öncelikli konular belirlenerek projeler üretmeye başlamalarının önemli olduğunu vurguladı.



Bunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinde iş yapış şekillerine hız ve kolaylık kattığını vurgulayan Sayan, 5G ile artık sektörlerin paradigma değişikliğine gideceği, gitmeyenlerin kaybedeceği döneme girildiğini bildirdi.



Sayan, 5G ve ötesi, Endüstri 4.0 kavramının en temel bileşenlerinden birisi olacağını dile getirerek, endüstrilerin yeni bir dönüm noktasından geçerken, 5G ve ötesi teknolojilerle ilerleyeceğini belirtti.



"Artık sadece kolaylık veya hız değil, anlayış değişiklikleriyle karşı karşıyayız." diyen Sayan, bunun en önemli örneğinin kendi kendine gidebilen, diğer araçlara veya ulaşım altyapısına bağlanabilen araçlarda görüldüğünü anlattı.



Sayan, 5GTR Forum'un sağlıktan tarıma farklı dikey sektörlerle ortak projeler geliştiren sürdürülebilir bir ekosistem haline gelmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.