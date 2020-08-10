5g, Zararsız ve İyi Huylu"
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5g, Zararsız ve İyi Huylu"

ABD'de 5G tarafından üretilen radyasyonun etkileri üzerine yapılan bir çalışma, sağlık üzerinde çok az etkisi olduğunu gösteriyor. Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim adamları, 5G radyasyonunu 'ağırlıklı olarak iyi huylu' olarak adlandırdılar. Uzmanlar, laboratuvarda maruz kalan embriyoların ölümleri üzerinde anlamlı bir etki bulamadılar. Bir başka bilimsel çalışma, yeni nesil çağın hastalığına neden olduğunu söyleyen komplo teorisyenlerine yanıt ...

5g, Zararsız ve İyi Huylu
10.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:24

ABD'de 5G tarafından üretilen radyasyonun etkileri üzerine yapılan bir çalışma, sağlık üzerinde çok az etkisi olduğunu gösteriyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim adamları, 5G radyasyonunu 'ağırlıklı olarak iyi huylu' olarak adlandırdılar.

Uzmanlar, laboratuvarda maruz kalan embriyoların ölümleri üzerinde anlamlı bir etki bulamadılar.

Bir başka bilimsel çalışma, yeni nesil çağın hastalığına neden olduğunu söyleyen komplo teorisyenlerine yanıt olarak 5G'nin 'zararsız ve iyi huylu' olduğunu gösterdi.

Ultrahızlı mobil internet tarafından üretilen radyo frekansı radyasyonunun etkilerini araştıran ABD'li araştırmacılar, bunun ihmal edilebilir sağlık etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışma, 5G direklerinin, kablosuz iletişim şeklinin Covid-19'a neden olduğunu söyleyen temelsiz komplo teorilerini takiben koronavirüs kilitlenmesi sırasında vandalize edilmesinden sonra geliyor.

Teorisyenler, geçtiğimiz yıl yaygın konuşlandırmaya başlayan beşinci nesil kablosuz standardının bağışıklık sistemini düşüren radyasyon yaydığını iddia etti.

Salgın sırasında temel iletişim teknolojisi sağlamasına rağmen, 5G direkleri İngiltere genelinde kundaklama saldırılarına maruz kaldı.

Bilim adamları ve hükümet uzmanları, 5G maruziyetini Covid-19'a bağlayan teorileri ve zayıflamış bir bağışıklık sistemini tamamen yanlış ve bilimsel gerçekte temeli olmayan teorileri reddetti.

Çevre ve Moleküler Toksikoloji Bölümü'nden Dr. Subham Dasgupta, "Çalışmamıza dayanarak, 5G radyasyonunun o kadar zararlı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

EMBRİYONİK ZEBRA BALIĞI KULLANDILAR

5G, daha hızlı bağlantı ve daha fazla bant genişliği sağlar, yani internet kullanıcıları için daha yüksek indirme hızları ve milyarlarca cihaz için daha fazla kapasite ve bağlantı sağlar.

PLOS ONE'da yayınlanan araştırma makalelerinde, ekip daha yüksek radyo frekansı radyasyonundan kaynaklanan sağlık etkileri potansiyelinin 'potansiyel sağlık etkileri üzerindeki endişeleri devam ediyor' olarak incelenmesi gerektiğini yazmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için araştırmacılar, potansiyel çevresel stres faktörleri ve biyolojik sistemler arasındaki etkileşimleri keşfetmek için sıklıkla kullanılan bir organizma olan embriyonik zebra balığı kullanarak deneyler yaptılar.

Bilim insanlarına göre, insan genlerinin yaklaşık yüzde 70'i zebra balığı içinde bulunuyor, bu da onları laboratuvar modelleri olarak çok uygun hale getiriyor.

Zebra balığı ve insanlar benzer gelişim süreçlerine sahiptir ve genomik düzeyde benzerdir, yani üzerlerindeki deneylerin sonuçları insanlara güvenle uygulanabilir.

Dasgupta ve meslektaşları, iki gün boyunca 3.5 GHz radyo frekansı radyasyonuna (genellikle 5G özellikli telefonlar tarafından kullanılan frekans) embriyonik zebra balığı maruz bıraktı.

Zebra balığı embriyoları, 'maruz kalma odası' olarak adlandırılan bakırdan yapılmış bir kutu içine konulan plakalara yerleştirildi.

Radyasyon kutuya bir anten aracılığıyla girdi ve bakır radyasyonun kaçmasını engelledi.

Uzmanlar mortalite, embriyoların nasıl oluştuğu veya ışığa davranışsal tepkileri üzerinde önemli bir etki bulamadılar.

Kaynak: Space Mag

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