5g'ye Çok Az Kaldı

Korea Telecom, Mart 2019 itibariyle 5G hizmetini ticari olarak kullanıma açmayı planlıyor. Yani beklenen yeni nesil mobil ağların devreye girişi için sadece bir yıl kaldı.

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Aslında ilk ticari 5G ağlarının 2020 yılında hizmet vermeye başlayacağına inanılıyordu ancak standartlaştırma sürecinde kaydedilen aşamalar, işleri hızlandırdı. Bunun sonucunda birkaç operatör, 5G'yi 2019'da sunma planlarını açıkladılar. Korea Telecom (KT) ise 5G'yi mümkün olan en kısa sürede kullanıma açmak istiyor.

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Korea Telecom 5G

KT, kurulacak ulusal çaptaki bir alt yapıyla 4G'nin çok ötesinde, "kusursuz" bir 5G hizmeti sunmak istediğini söylüyor. KT'nin ağ işi bölümünün başkanı Oh Seong-mok, "gerçek 5G için sinyal kapsamını garantilemek gerekli," diyor. "KT, 5G hizmetini dünyada ilk kez sunacak ve gerçek taşınabilirliği, mükemmel hizmeti ve ulusal çapta kapsama alanını bir araya getirecek."

Bununla birlikte bizleri yüksek hızlara ulaştıracak "gerçek" 5G hizmetlerinin hazır olması, biraz zaman alacak. 5G'nin hız, kapasite ve gecikme süresi alanındaki faydalarını muhtemelen ilk olarak büyük şehirler görecek.