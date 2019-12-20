5G veri fırtınasının etkisi altına alacağı 4 sektör
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5G veri fırtınasının etkisi altına alacağı 4 sektör

4G'den yüz kat daha fazla veri taşıma kapasitesi en çok hangi alanlarda ihtiyaç duyulacak ve ne gibi devrimlere yol açacak

20.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:18
5G veri fırtınasının etkisi altına alacağı 4 sektör

Teknoloji dünyasında son yıllarda en çok konuşulan konuların başında gelen 5G teknolojisi daha bir hayli gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor.


Başta Güney Kore gibi bazı ülkelerde pilot uygulamaları başlayan ve cep telefonlarındaki internet hızını başdöndürücü şekilde artıracak olan bu teknolojiye herkesin ulaşması zaman alacak. Mobil telefonların saniyede 10 gigabyte'lık veri aktarımını sorunsuz yapabilmesi için her 1 kilometrekarelik alana 20 baz istasyonu kurulması gerekiyor. Böyle bir altyapının kurulmasının da yıllar alması kaçınılmaz. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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