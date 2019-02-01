5g Üzerinden Yeni Nesil Eğitim Teknolojilerini Denendi

Türk Telekom ve Huawei, eğitimde çığır açacak 5G ile sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri için güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda Türk Telekom, Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezinde Huawei ile kurduğu Uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G test şebekesi üzerinden bulut tabanlı sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kullanım örneklerini başarı ile denedi. Deneyimleyerek öğrenmeye daha çok imkan sağlayan bu teknolojiler, ileride kurumların gündelik hayatlarındaki fiziksel kısıtları ortadan kaldırarak, gerçeklik olgusunu zenginleştirecek ve şirketlere potansiyel yeni iş alanları da oluşturacak.

Türk Telekom ile dünyanın önde gelen küresel bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcılarından Huawei ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı eğitim içeriklerine 5G üzerinden bulut bağlantısı kullanarak uzaktan erişimi test etti. Denemelerde, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak, biyoloji, kimya ve elektronik gibi eğitim içerikleri 5G şebekesi üzerinden AR/VR gözlüklerde ve tabletlerde çok düşük gecikme süreleri ile yüksek kalitede görüntülendi. 5G'nin gücü ve AR/VR gibi yeni nesil teknolojilerin eğitim sektöründe çığır açacağı vurgulanırken geleceğe ilişkin çok önemli mesajlar da verildi. Bu teknolojilerin ileride kurumların organizasyonel yapısına ve gündelik hayatına fiziksel kısıtları ortadan kaldırarak ve gerçeklik olgusunu zenginleştirerek yapacağı katkılar ve bu katkıların şirketlere oluşturacağı potansiyel yeni iş alanlarına vurgu yapıldı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni nesil sabit ve mobil teknolojilerinin eğitim sektörüne ciddi katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sektöründe aktif olarak kullanılması ülkemize büyük verimlilik sağlayacak. Huawei ile gerçekleştirdiğimiz ve Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'un mezunlarından Nara EdTech şirketi tarafından sağlanan AR/VR içeriği ile 5G üzerinden eğitim denemesi sayesinde 5G alanında çalışmalarımızı bir adım öteye taşıdık. Bundan sonrada Türk Telekom olarak 5G'nin farklı kullanım alanlarında da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Huawei Mobil Şebekelerden Sorumlu Global Strateji Başkanı Tide Xu, Huawei'nin 2018'den itibaren uçtan uca 5G çözümleri sağlayabilen tek tedarikçi olduğunu bildirdi. Şu ana kadar 5G konusunda 2 bin 500'den fazla patente sahip Huawei, tüm dünyada 30'dan fazla operatörle 5G şebekesi için anlaşma imzalayarak 25 bin 5G baz istasyonunu devreye aldığı belirtiliyor.

Xu, "Bugün uçtan uca 5G şebeke elemanları kullanarak bu demoyu Türk Telekom ile birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom ile 5G konusundaki çalışmalarımıza devam ederek, Türkiye'ye yeni teknolojilerin en hızlı şekilde getirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA