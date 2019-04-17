5g Teknolojisi Yarışında Apple ile Qualcomm Patent Konusunda Anlaştı
Teknoloji devi Apple ile çip üreticisi Qualcomm, patent anlaşmazlığında uzlaşma yoluna gitme kararı aldı. Apple, yeni nesil 5G teknolojisi alanındaki önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm ile iş birliğini sürdürerek, Samsung and Huawei gibi rakiplerine karşı rekabette geri kalmak istemiyor
Teknoloji devi Apple ile çip üreticisi Qualcomm, patent anlaşmazlığında uzlaşma yoluna gitme kararı aldı.
İki şirket yayımladıkları ortak açıklamada, cep telefonlarının internete bağlanmasını sağlayan çip teknolojisinin patent lisans bedellerine ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta uzlaşma yoluna gittiklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com