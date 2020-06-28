5G Teknolojisi Drone Sektörünü Roket Gibi Uçuracak! Dünyanın en büyük teknolojilerinden bir tanesi olarak kabul edilen 5G teknolojisi drone sektörüne çok ciddi bir değişim getirecek.

Dünyanın en büyük teknolojilerinden bir tanesi olarak kabul edilen 5G teknolojisi drone sektörüne çok ciddi bir değişim getirecek. Küresel pazarda geniş bir temsiliyet kazanan drone modelleri, yakın bir zamanda bunu daha ileriye taşıyacak.

Yaklaşık olarak 127 milyar dolar seviyelerinde bir pazara ulaşan drone sektörü, her geçen yıl kat kat büyüyor. Türkiye'de daha çok inşaat ve tarım sektörlerinde kullanılan bu modeller, ciddi miktarda verim elde edilmesini sağlıyor. Böylece bu tür teknolojilere olan güven artıyor.

5G teknolojisi drone sektörü ile uyumlu olabilir

Bütün drone modelleri uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Huma İnsansız Araç Çözümleri CEO'su Naci Cansun ise bu teknolojinin uzaktan kumanda ile tarımda büyük işler başardığını söylüyor.

Cansun, "Tarlaların ilaçlanmasında drone kullanılıyor. Traktörün giremediği yerlere giriyor. Sensörleri ve kameraları var. Çok hassas ölçümler yapıyorlar" ifadelerine yer vererek tarımda aslında çok büyük bir güç olabileceğini ortaya koydu. Şu anda en çok tartışma yaratan konu ise hiç şüphesiz 5G ile uyumlu olması.

Drone teknolojisi eğer 5G ile daha uyumlu hale gelirse dünyanın her yerinden kontrol edilebilir. Kültür bakanlığı ve özel şirketler bu tür teknolojileri dünyanın bütün noktalarında kullanma imkanına sahip olabilir. Yani Türkiye'deki birisi Çin'de bulunan bir drone modelini kontrol edebilir. Bakalım 5G teknolojisi ve drone sektörü etkili bir şekilde birleşebilecek mi?

Kaynak: Tamindir