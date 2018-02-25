5g Tam Olarak Nedir?

5G şebeke, tek cümle ile akıllı telefonlarda ve diğer mobil cihazlarda, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenilir bağlantı imkanı sağlayan yeni nesil mobil internet bağlantısı olarak özetlenebiliyor. Son teknoloji ağ bağlantısının yakın zamanda global çapta benimsenmesi bekleniyor ve bununla beraber adeta mobil internet dünyasında bir devrim gerçekleşecek. Elbette ülkemiz de en hızlı adaptasyon süreci yaşayan ülkelerden olacak ve 5G devrimi ile beraber 1Gbps'lik ortalama indirme hızlarına erişebileceğiz.

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5G teknolojisinin gelmesiyle beraber, yıllardır konuşulan ve ekosistemi oluşturulmaya başlanan Internet of Things, yani Nesnelerin İnterneti teknolojisinde de büyük bir atılım yaşanacak. 5G, internete bağlı tüm cihazların birbiri ile konuşabilmesini sağlayacak olan altyapının kilometre taşı niteliği taşıyor. Öte yandan otonomlar için de kapılar ardına kadar açılmış olacak.

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Evet, bu heyecan verici yeni nesil mobil internet bağlantısının geliştirilme çalışmaları sürüyor ve 2020 yılına kadar 5G şebekelerin dünyaya açılması bekleniyor. Şu ana kadar 5G ile ilgili pek çok şirket ve teknoloji devi anlaşmalarda bulundu. Teknoloji gündemine de sıkça yansıyan bu haberlerde, 5G çalışmalarının adım adım gelişimine de tanık olduk. Elbette aralarında başarısız haberler de var. Bunları derleyecek olursak, geçtiğimiz 2 ay içinde 5G ile ilgili gündeme gelen satır başları şöyle:

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22.02.2018: O2, İngiltere'de 5G'yi aktifleştiriyor: İngiliz operatör O2, bu yıl içinde ikonik Londra meydanında 5G uygulamalarını test edecek.

19.02.2018: Vodafone ve Huawei, 5G'yi başarıyla test etti: Vodafone ve Huawei, IP mikrodalga hattında 5G internet bağlantısını test ederek, 2Gbps veri bağlantısı elde etti.

16.02.2018: 5G, İngiltere'yi lider yapabilir: Birleşik Krallık, 5G lideri olmak için çok istekli. Bu konuda devletin büyük desteğini alan marka ve şirketler, altyapı konusunda fonlarla destekleniyor.

14.02.2018: Fiber benzeri internet hızları, 5G ile 2019'da akıllı telefonlara geliyor: Qualcomm'un yeni mobil modemi, 2Gbps'e kadar hız sunuyor.

12.02.2018: China Mobile, 2019'da 5G lansmanı yapmayı planlıyor: China Mobile, bazı şirketlerin 5G konusunda 2020 yılı hedef planlamasını yıkmak için kolları sıvadı.

08.02.2018: İlk 5G akıllı telefonlar 2019'da geliyor: Fakat 2020 yılına kadar her yerde 5G internet hizmeti sağlanmış olmayacak.

07.02.2018: 5G ile mobil veri kullanımında artış olacak: Giffgaff analiz şirketinin araştırmasına göre, müşterilerin 2025 yılına kadar ayda yaklaşık 100 GB mobil veri kullanacakları tahmin ediliyor.

05.01.2018: AT&T, 5G denemelerini gerçekleştirecek: Şirket, yeni nesil şebekeler için baskı yapmaya devam ederken, yeni 3GPP kurallarını kabul edecek.

04.01.2018: Samsung, 5G'de Verizon ile bir araya geliyor: İki teknoloji yeni servisi bu sene içinde Kaliforniya'nın Sacramento kentinde başlatılacak.

5G şebekeleri ne anlama geliyor?