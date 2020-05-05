5G Nedir? 5G teknolojisi özellikleri nelerdir? 5G'nin zararları neler? 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Büyük hızlarda veri aktarımı sağlayacak ve iletişimimizi kolaylaştıracak olan 5G herkez tarafından konuşuluyor ve tartışılıyor. Peki nedir bu 5G? Merak edilenler haberimizde.

5G yüksek hızlarda veri aktarma ve iletme teknolojisi olarak var olan teknolojik hızımızı çok daha arttıracak bir teknolojidir. 5G ile günümüzde internet kullanımında ve iletişim sistemlerinde yaşadığımız sıkıntılardan kurtulacağımız düşünülüyor. Fakat 5G'nin iyi yanları olduğu gibi kimi uzmanlara göre insan sağlığına zararları ve olumsuz etkileri söz konusu. 5G hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için kaleme aldık.

5G NEDİR?

Yeni 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti ve Teknolojisi olarak adlandırılan 5G, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi birimlerinden birisidir. Dördüncü nesil teknolojiden yaklaşık olarak10 katı veri iletim hızı sağlamaktadır. Bu yönü ile büyük teknoojik ve iletişimsel dönüşümlere yol açacağı düşünülmektedir.

5G NEDİR

5G ZARARLARI NELER?

5G için yüzbinlerce yeni anten ve baz istasyonun kurulması lazım. Bundan dolayı da aşırı radyasyon iletimiden dolayı insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini ifade edne uzmanlar var.Aynı zamanda5G 4G'ye kıyasla daha yüksek güvenlik riskleri içermekte.

5G NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü olan Metin Balcı; "5G'ye doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi ve 5G kapsamında çekirdek şebeke geliştirme projelerinin devam ettiğini söyledi. Balcı, 4,5G ULAK baz istasyonlarını 5G'ye doğru evrimleştirdiklerini belirterek, "Kısmet olursa sene sonuna kadar ilk demomuzu yapacağız. Önümüzdeki sene sonunda operatör laboratuvarlarına girecek altyapıyı oluşturacağız. Önümüzdeki senenin sonunda da operatörlerimizin sahalarında 5G sistemlerimizin testlerini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Uzmanların verdiği tarihlendirmeye göre 2021 yılı içerisinde kullanılabilecek.