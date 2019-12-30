“5G ile yeni imkanlar doğacak”

30.12.2019 08:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:10

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Operatörlerimiz 5G'nin getirdiği, 'Sabit Kablosuz Erişim' imkanını da gözetiyor. Bu teknoloji, 5G sinyaliyle belirli bir noktadan çevresine yayın yaparak, apartmanlara herhangi bir kablo döşemeden internet hizmeti verilebilmesini sağlayacak" dedi.