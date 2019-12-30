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“5G ile yeni imkanlar doğacak”

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Operatörlerimiz 5G'nin getirdiği, 'Sabit Kablosuz Erişim' imkanını da gözetiyor.

30.12.2019 08:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:10
“5G ile yeni imkanlar doğacak”

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Operatörlerimiz 5G'nin getirdiği, 'Sabit Kablosuz Erişim' imkanını da gözetiyor. Bu teknoloji, 5G sinyaliyle belirli bir noktadan çevresine yayın yaparak, apartmanlara herhangi bir kablo döşemeden internet hizmeti verilebilmesini sağlayacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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