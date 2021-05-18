59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
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59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Spor

- 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!

- 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!

Finalde maçın adamı Josef de Souza oldu

İZMİR - Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaştıkları 59. Ziraat Türkiye Kupası Finalini 2-0 kazanan Beşiktaş, kupanın 10. kez sahibi oldu.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan 59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde, Josef de Souza ve Rosier'in ilk yarıda attığı gollerle Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kupanın 10. kez sahibi oldu. Siyah-beyazlılar, maçın ardından tribünde yer alan 250 taraftarıyla kupa zaferini doyasıya kutladı. Son düdüğün ardından üzerinde "İki kupa, tek şampiyon Beşiktaş" yazılı tişörtleri giyen Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip sahada zafer turu attı.

Maçın oyuncusu Josef de Souza

Maçın ardından düzenlenen törende spor yazarlarının oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Josef de Souza'ya ödülü takdim edildi. Covid-19 önlemleri kapsamında Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet, madalyalarını kürsüden kendileri aldı. Kupayı ise takım kaptanı Atiba Hutchinson kürsüden alarak takım arkadaşlarına götürdü.

Yine pandemi nedeniyle 59. Ziraat Türkiye Kupasında 2. olan Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet madalyalarını kürsüden kendileri aldı.

Kupa töreninde sahaya inen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir futbolcuları alkışladı. Törenin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de futbolcuların yanına giderek kupayla poz verdi.

59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
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