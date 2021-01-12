59 yaşında Bristol Kanalı'nı geçen yüzücü Alsaran, "yılın performansı" ödülüne aday gösterildi
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59 yaşında Bristol Kanalı'nı geçen yüzücü Alsaran, "yılın performansı" ödülüne aday gösterildi

12.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:50
59 yaşında Bristol Kanalı'nı geçen yüzücü Alsaran,

Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA), Bristol Kanalı'nı geçen en yaşlı yüzücü olan 59 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ı "yılın performansı" ödülüne aday gösterdi.

Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA), Bristol Kanalı'nı geçen en yaşlı yüzücü olan 59 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ı "yılın performansı" ödülüne aday gösterdi.

WOWSA'dan yapılan açıklamaya göre, 1982'den bu yana 28 kilometrelik kanalı geçen ilk isim olan Alsaran, bu performansı nedeniyle ödüle aday yüzücüler arasına girdi.

Alsaran, Manş ve Kuzey kanallarının ardından Eylül 2020'de Bristol Kanalı'nı da yüzerek Triple Crown (Üçlü Taç) unvanını elde eden üçüncü kişi olmuştu.

12 yüzücünün yarıştığı ödül için, "https://openwaterswimming.com/performance-of-the-year" adresinden ocak ayı sonuna kadar oy kullanılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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