59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan'dan Sayın Valimize Veda Ziyareti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararı ile emekliliğe sevk edilen 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a veda ziyaretinde bulundu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararı ile emekliliğe sevk edilen 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a veda ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Özdemir Şan ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileterek, bundan sonraki hayatında sağlık ve esenlikler diledi.

Kaynak: Habermetre