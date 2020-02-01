59'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı
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59'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı

Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı 59'uncu Şehir ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Sultangazi Belediyesi'nde açıldı.

01.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:08
59'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı

Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı 59'uncu Şehir ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Belediyesi'nde açıldı. Sergide, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İzmir Adliyesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve birçok şehidin ailelerinden alınan kişisel eşyaları bulunuyor.


Kaynak: DHA
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