Konya'nın Akşehir ilçesinde 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Sanata Saygı Platformu Sergisi açıldı.

Akşehir Gülmece Parkı'nda 5 gün boyunca atölye çalışması yapan Sanata Saygı Platformu üyelerinin yaptığı resim, cam, ebru, seramik, Tokat yazma baskı, hat ve naht sanatından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiye çok sayıda yerli ve yabancı turist yoğun ilgi gösterdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya burada, şenliğe katkılarından dolayı Platform Başkanı Mustafa Erol ve üyelerine katılım belgesi verdi.

"Her yıl yaptığınız çalışmalarla Akşehir'e birçok sanatsal ürünler kazandırdınız. Ayrıca atölye çalışmalarıyla Akşehirli çocukların bu sanatlara ilgi duymasını sağladınız." diyen Başkan Akkaya, vatandaşlarla sergi alanını gezerek eserleri inceledi.

Açılışa Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.