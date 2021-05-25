59 ilde 574 şüpheliye kenevir operasyonu (2)

59 ilde 574 şüpheliye kenevir operasyonu (2)264 KİŞİ GÖZALTINA ALINDINarkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 59 ilde 574 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 264 kişi gözaltına alındı.

59 ilde 574 şüpheliye kenevir operasyonu (2)

264 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 59 ilde 574 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 264 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 210 kapalı alan esrar üretim düzeneği, 36 kilo 467 gram esrar, 1301 kök kenevir bitkisi, 1811,5 gram skunk, 4 mililitre likit esrar, 14,59 gram bonzai, 26 ecstasy tablet, 40,88 gram metamfetamin, 2,78 gram kokain, 1,5 gram eroini, 1 gram ketamin, 232 gram kenevir tohumu, 94 sentetik ecza, 48 hassas terazi, 52 madde kullanımına yarayan aparat, uzun namlulu tüfek, 26 tabanca, 13 tüfek, 2 bin 124 fişek, 14 litre kaçak alkol ve 52 bin 565 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci