59 Diş Hekimi mesleğe uğurlandı

59 genç diş hekimi coşkuyla kep atarak mezuniyetlerini kutladı.Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. M. İrfan Karadede'nin ev sahipliğinde düzenlenen törende 59 mezun hekimlik hayatına merhaba dedi.

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya, konuk dekan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş'ın da katıldığı törende gençleri, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, enstitü müdürleri, akademisyenler, İzmir Diş Hekimleri Oda Başkanı Dr. Murat Sütpideler ile mezunlar kadar heyecanlı olan aileleri yalnız bırakmadı.

2012 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan fakültelerinin çok kısa zamanda uluslararası ölçekte başarı sahibi olduğunu vurgulayan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. M. İrfan Karadede, İKÇÜ'lü hekimlerin aldıkları eğitim ile başarılı bir meslek hayatı sürdüreceklerine olan inancını paylaştı.

"Dünyada 178. sırada, Türkiye'de ise 3. sırada yer aldık."

Prof. Dr. Dr. M. İrfan Karadede, "Fakültemiz ulusal ve uluslararası alanlarda birçok başarı elde etmiştir. Dünya'nın ve Türkiye'nin en iyilerinin açıklandığı URAP (University Ranking by Academic Performance) alan sıralamasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak Dünyada 178. sırada, Türkiye'de ise 3. sırada yer aldık. Benzer şekilde Shanghai alan sıralamasında Dünyada 210. Sırada yer aldık. Bizlere bu imkânları sağlayan Sayın Rektörümüze ve çalışma ekibine, bu performansı yıllardır sağlayan kıymetli öğretim üyelerimize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız." diye konuştu.

Ailelere de seslenerek"Çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır." diyen Prof. Dr. Dr. M. İrfan Karadede, genç meslektaşlarından İKÇÜ diş hekimliği fakültesini evleri olarak bilmelerini istedi. Karadede, "Zorluklardan yılmayan, önce insan anlayışını benimseyen, etik değerlere bağlı yeni diş hekimlerinin eğitiminde görevli olan öğretim üyelerimize teşekkür ederiz. Sevgili öğrenciler, hekimlik mesleği insan tarihi kadar eski ve geçmişe sahip köklü ve şerefli bir meslektir. Sizler artık bu kutsal mesleğin bir üyesisiniz. Bugün sizleri bir diş hekimi olarak uğurlarken mezun olduğunuz İKÇÜ Diş hekimliği Fakültesini eviniz olarak bilmeniz ve her fırsatta bunun hatırlamanızdır. Sizlere ömür boyu mutluluklar ve başarılar dilerim. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Yolunuz açık olsun." dedi.

İzmir Diş Hekimleri Oda Başkanı Dr. Murat Sütpideler de mesleğe adım atan genç hekim meslektaşlarını kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi. Sütpideler meslektaşlarından bulundukları şehrin diş hekimleri odalarına kaydolmasını isteyerek, "Sizlerin katılımıyla ailemiz daha da güçlenecektir" dedi.

Bir aile gibi gördükleri İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu paylaştıklarını belirten Diş Hekimliği Fakültesi bölüm birincisi Rümeysa Öner ile öğrenci temsilcisi Mine Çelikman, eğitimleri boyunca desteklerini esirgemeyen ailelerine, hocalarına ve tüm fakülte mensuplarına teşekkür etti. Törende uluslararası kongrelerde ödül kazanan öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edilirken fakültesi birincisi Rümeysa Öner de mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.Dr. Öğr. Üyesi Beyza Karadede Ünal eşliğinde Diş Hekimliği Andı eden hekimler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: Bültenler