584 milyon ton karbondioksit salınımı, nükleer santraller ile önlendi

AKKUYU Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı, nükleerin temiz ve karbon içermeyen bir enerji türü olduğunu belirterek, "Rosatom 70 yılı aşkın bir süredir gelecek nesillere yeşil ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak için çalışmaktadır. Sadece 2018 yılında santrallerimizden, 584 milyon ton karbondioksit salınımı önlenmiştir" dedi.

Kentte yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin yüklenicisi Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yarattığı tehditlere dikkat çekmek amacı ile hazırlatılan belgesel filmi 'Vahşi Cennetler: Türkiye', Mersin'de ilk kez izlendi. Şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen gösterime ulusal, bölgesel ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Küresel ısınmanın insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olduğuna dikkat çeken Eyyup Lütfi Sarıcı, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği çevre için ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Kuraklıklar, orman yangınları, eriyen buzullar ve eşsiz ekosistemler ve tüm hayvan-bitki türlerini kaybediyoruz. Temiz, karbon içermeyen enerji üretiminde dünya lideri olan Rus devlet şirketi Rosatom, ortak yaşam alanımızın korunması konusunda sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile benzersiz bir projeyi, Wild Edens projesini başlattı" diye konuştu.

Rosatom'un bu proje ile 2 hedef belirlediğini dile getiren Sarıcı, "İlki, uluslararası kamuoyuna el değmemiş ve çoğunlukla eşi benzeri olmayan doğanın güzelliğine çekmek, ikincisi ise küresel izleyiciye insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarının bu doğal ortama nasıl zarar vereceğini hatırlatmaya çalışıyoruz. Rosatom 70 yılı aşkın bir süredir gelecek nesillere yeşil ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak için çalışmaktadır. Sadece 2018 yılında santrallerimizden, 584 milyon ton karbondioksit salınımı önlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirak ise, 'Küresel Isınma ve Enerji' başlıklı sunumunda, nükleerin küresel ısınmanın azaltılmasında önemli rolü olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından; Türkiye'nin doğal yaşam alanlarındaki bitki örtüsü ile hayvanlarına odaklanarak, küresel boyutta temiz enerjiye geçiş ihtiyacına dikkat çekmek amacı ile hazırlanan Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekilen Vahşi Cennetler: Türkiye' belgeselinin gösterimi gerçekleşti.



Kaynak: DHA

- Mersin