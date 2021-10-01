Van'da hakkında 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Van'da hakkında kesinleşmiş 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V. yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen Ş.V, işlemlerinin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.