58 ünite immün plazma, ihtiyaç sahiplerini bekliyor
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58 ünite immün plazma, ihtiyaç sahiplerini bekliyor

TÜRK Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, koronavirüsü yakalanıp iyileşen 43 bağışçıdan 74 ünite immün plazma aldı.

58 ünite immün plazma, ihtiyaç sahiplerini bekliyor
19.06.2020 08:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 08:15

TÜRK Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, koronavirüsü yakalanıp iyileşen 43 bağışçıdan 74 ünite immün plazma aldı. Bu plazmalardan 16'sı kullanılırken, kalan 58 ünitesi ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmayı bekliyor.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de kan bağışı oldu. 15 Mart'tan 1 Haziran'a kadar olan dönemde alınan tedbirler dolayısıyla kan bağışında azalma yaşandı. Batı Akdeniz bölgesinde 2,5 ayda yüzde 85'lere varan azalma gösteren kan bağışında, normalleşme kapsamında artış görüldü. Koronavirüsü yenerek, kriterlere uyan kişiler de immün plazma bağışında bulunuyor. Koronavirüs vakalarında Türkiye ortalamasının altında seyreden Antalya'da 43 bağışçı, 74 ünite immün plazma bağışı yaptı. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağışlardan 16'sı, ihtiyaç sahiplerine ulaşırken, kalan 58 ünite plazma ise stokta tutuluyor.

'KAN BAĞIŞINDA YÜZDE 50 ARTIŞ'Koronavirüs salgını öncesi her sene stoklarında kan artışı yaşandığına dikkat çeken Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, Antalya, Burdur ve Isparta'da 56 hastaneye hizmet verdiklerini kaydetti. Dr. Ertop, "Antalya'da nüfus sürekli artıyor, nüfus ve hasta sayısının artmasıyla ihtiyacımız artıyordu. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Mart 15 itibarıyla alınan tedbirler ve sokağa çıkma yasağıyla beraber bağışlarımız azaldı. Bu döneme hazırlıklı girdik ve stoklarımız yeterli miktardaydı. Süreç içerisinde stoklarımız azalınca kırmızı alarm verdik. Vatandaşlar sağ olsun, çağrımıza karşılık verdi. Mayıs ayından itibaren stoklarımız artış gösterdi. Bağış sayılarında yüzde 50'nin üzerinde artış var" diye konuştu.

İmmün plazmada, Antalya'da da bağışlar olduğunu belirten Dr. Ertop, "Antalya'da nüfusa göre Covid-19 vakası sayısı az olduğu için diğer bölgelere göre immün plazma bağış sayımız da az oldu. Şimdiye kadar toplam 43 bağışçıdan 74 ünite bağış aldık. Bunun 16 ünitesini ihtiyaç duyulan hastanelere gönderdik. Kalan 58 ünite bağış ise elimizde mevcut. Covid-19 hastaları için ihtiyaç olacak olursa, bunlar kullanıma hazır olarak bizde beklemekte" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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