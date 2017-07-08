58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir'de, "Eşeğe Düz Binme, Eşeğe Ters Binme ve En Güzel Gözlü Eşek" yarışmaları yapıldı.



Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eşeğe düz binme yarışında 15 numaralı, eşeğe ters binme yarışında ise 14 numaralı eşek birinci oldu.



Yarışmada 3 numaralı eşek, en güzel gözlü eşek seçildi.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, yarışmalarda katılan 19 eşek arasında dereceye giren eşeklerin sahiplerine para ödülü ve plaket verdi.



Yarışmalarda, birincilere 500, ikincilere 350, üçüncülere 250 lira ödülü dağıtıldı.