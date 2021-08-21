58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Alevi Bektaşi derneklerince yürüyüş düzenlendi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Alevi Bektaşi derneklerince yürüyüş düzenlendi.

Etkinlikler için Hacıbektaş'ta bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı vatandaşlar, ilçe girişinden Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Ellerinde "Baş açık yalın ayak yürüyoruz, dergahımızı istiyoruz" pankartı taşıyan grup adına, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan basın açıklaması yaptı.

Kaplan, Cumhuriyet döneminde Alevi yerleşim yerlerine yapılan camilerin yıkılmasını istediklerini söyledi.

"Dergahlarının yıllardır işgal altında olduğunu" savunan Kaplan, "Hacı Bektaş Veli Dergahı müze olarak hizmet göstermektedir. Bu Aleviler için züldür, zulümdür. İçindeki cami ibadete açıkken bizim dergahımız müze olarak faaliyet vermektedir." dedi.

Açıklamanın ardından dergah önünde semah töreni düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün