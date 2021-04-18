58 Saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son günündeyiz
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58 Saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son günündeyiz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu

da sürdü. Kısmı kapanmada ilk hafta sonu denetimler devam etti.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 kişi ortalığı birbirine kattı. Kısa sürede yakalanan gençler ceza yememek için polis ekiplerine dakikalarca direndi; ama cezadan kaçamadılar.

Mahalle sakinleri bu anları film izler gibi seyrederken, kardeşinin ceza yediğini duyan bir kişi ise yanındaki şahsı tokatladı. Kocaeli'nde de bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Kumar baskınında 18 kişi suçüstü yakalandı. Ceza yemek istemeyen bir vatandaş ise sandalyenin arkasına saklanarak, üzerini örtüyle kapattı. Kimsenin onu fark etmediğini sandı ama yanılıyordu. Yere oturup, üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi, polisleri gülümsetti.

-İHA-

58 Saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son günündeyiz
58 Saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son günündeyiz
58 Saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son günündeyiz
58 Saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son günündeyiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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