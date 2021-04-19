58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza
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58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza

58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 89 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

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Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 89 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 294 ekip ve bin 22 personelin katılımı ile 286 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 3 bin 977 şahıs sorgulanarak aranan 12 kişi yakalandı. Toplamda bin 802 aracın sorgulandığı çalışmalarda 51 araca 39 bin 858 TL cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 6 şahsa 5 bin 320 TL, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince de 20 şahsa 43 bin 939 TL para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza
58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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