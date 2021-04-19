58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 89 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 89 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 294 ekip ve bin 22 personelin katılımı ile 286 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 3 bin 977 şahıs sorgulanarak aranan 12 kişi yakalandı. Toplamda bin 802 aracın sorgulandığı çalışmalarda 51 araca 39 bin 858 TL cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 6 şahsa 5 bin 320 TL, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince de 20 şahsa 43 bin 939 TL para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı