58 oy farkla kazandığı seçimi 7 oy farkla kaybeden adaydan şaibe iddiası

15.10.2019 11:31

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan beldesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti 'den belediye başkan adayı olan Nurettin Yıldız (47), 58 farkla sandıkta kazandığı seçimi, ilçe seçim kuruluna son gün yapılan itiraz sonrası 7 oy farkla kaybettiğini belirterek, sonucun şaibeli olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Nurettin Yıldız, "Bana oy veren insanların hakkını aramak için yola çıktım. Koltuk sevdasında değilim. Adalet yerini bulsun" dedi.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan beldesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olan Nurettin Yıldız, seçimleri 58 oy farkla kazandı. 2 bin 700 nüfuslu beldede 1900 kişinin sandığa gittiği seçimlerden 2 gün sonra MHP adayı Halil Çelebi'nin itirazı sonrası ilçe seçim kurulunda oylar yeniden sayıldı. Bu kez yapılan sayımla seçimi 7 oy farkla kaybeden Yıldız, MHP'nin sandık kurulu üyelerinin itirazı yokken ilçe seçim kurulunun oyları yeniden sayarak kazandığı seçimi kaybettirdiği iddiasıyla 13 Nisan 2019 tarihinde ilçe seçim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MECLİS ÜYESİNİN 5'İNİ AK PARTİ ALDI31 Mart yerel seçimleri akşamı 577 oy alarak en yakın rakibi MHP adayı Halil Çelebi'ye 58 oy fark attığını söyleyen Nurettin Yıldız, meclis dağılımında da 9 meclis üyesinin 5'ini kazandığını kaydetti. Mazbatasının hazırlandığını, kendisine iletilmesinin hemen ardından MHP'nin sonuca itiraz ettiğini ve ardından yapılan sayımla seçimin kaybettirildiğini öne süren Yıldız, Sinanpaşa ilçe seçim kurulunda yapılan oy sayımında kendisine ve sandık kurulu üyelerine haber verilmediğini de iddia etti.'MHP'NİN İTİRAZINDAN HABERİM OLMADI'MHP'li başkanın ilçe seçim kuruluna itiraz ettiğinden haberi olmadığını savunan Nurettin Yıldız, itirazı öğrenip ilçe seçim kuruluna gittiğinde farkın kapandığını ve seçimleri 7 oyla kaybettiğini görevlilerin kendisine söylediğini anlattı. Yıldız, "31 Mart yerel seçimlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan beldesinden AK Parti Belediye Başkan adayı oldum. 31 Mart akşamı resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibime 58 oy fark atarak belediye başkanı seçildim. 2 Nisan 2019 Salı günü MHP Belediye Başkan adayı Halil Çelebi seçime itiraz ediyor. Ben itiraz olduğunu salı günü akşam üstü evime giderken öğrendim. Ben de 'Ne itirazı 58 oy ile seçimleri kazandık' dedim. Bana itirazın olduğunu ve farkın 16'ya düştüğünü söylediler. Vakit kaybetmeden Sinanpaşa ilçe seçim kuruluna gittim. Bana yeniden oyların sayıldığını ve 7 fark ile seçimi kaybettiğimi söylediler. Ben de 'Seçim kuruluna MHP'nin sandık kurulu üyelerinin hiçbir itirazı yokken nasıl oldu da seçimi verdiniz' diye sordum. Bir sandıkta her partinin bir üyesi var. Her sandıkta 8'er üye varken, Kılıçaslan belde halkının gözü önünde sayılan sandığın nasıl olur da 58 fark ile kazandığım seçimde MHP adayı 7 farkla öne geçer. Bunda bir oyun olduğunu anladık. Seçim kurulu bizim beldeden giden oy torbalarından 7 tane ayırttırıyor. Biz pazar günü torbaları teslim ettikten sonra. Öğrendiğime göre o torbaların hepsi bizim torbaymış. Ama bize muhtarlık itirazı var denildi ve o yüzden torbaların ayrıldığı söylendi. Öyle bir şeyin olmadığını da sonradan öğrendim. Bize bilgi gelmeden sayıma girmişler" dedi.'SEÇİMİ KAZANAN BENDİM'31 Mart yerel seçimleri akşamı resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananının kendisi olduğunu iddia eden Yıldız, şöyle konuştu: "31 Mart Pazar akşamı resmi olmayan sonuçlara göre ben 577 oy alırken en yakın rakibim olan MHP adayı Halil Çelebi 519 oy aldı. Belediye meclis üyesinde AK Parti 580, MHP 523 oy alırken sandalye dağılımında 5 AK Parti'li, MHP'li üye ise 3 tanedir. Peki neden benim meclis üyem 5 iken MHP 3 tanedir. Bunda bir şaibe olduğu resmen açık. Ben seçimle ilgili 13 Nisan 2019 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundum. Haklı haksız ortaya çıksın. Bu sadece bana yapılan bir şey değil. AK Parti'ye yapılmış bir haksızlık. Ben koltuk sevdalısı değilim. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Partimize ve bana oy veren vatandaşlarımızın hakkının aranmasını istiyorum. Keşke hakkı ile kazanıp sandıktan 1 oy farkla kazansaydı ve ben de gidip kendisini tebrik etseydim. Yargıya başvurmadan önce Sinanpaşa ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmak istedik. Fakat süre bittiği için edemedik. Biz de Afyonkarahisar il seçim kuruluna itirazda bulunduk. İl seçim kurulundan bize ret cevabı geldi. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk, oradan da ret cevabı geldi."'ADALET İSTİYORUM'

Adaletin yerini bulmasını istediğini tekrarlayan Nurettin Yıldız, "Haklı ve haksız ortaya çıksın, suçlu kimse cezasını çeksin. Sandıkta ıslak imzalı belgelerde o gün için bir değişme yok. Fakat seçim kurulunda bir değişme var. Beldede oy sayılırken sandık görevlileri orada oluyor ve itiraz edilmesi gerekiyorsa ediyor. Ben seçimi kazanıyorum. Hiçbir MHP'li sandık kurulu üyesinin itirazı yokken, MHP'nin itirazını ilçe seçim kurulu nasıl kabul ediyor? Diğer partilerin de itirazı yok. Yani neden böyle bir şeye, nasıl giriyorlar anlamış değilim. İtiraz son gün yapılıyor. Peki seçim günü veya bir gün sonra neden itiraz edilmiyor? 31 Mart yerel seçimlerinde Kılıçaslan beldesinde sandıktan çıkan kişi AK Parti adayı olarak bendim" diye konuştu. Nurettin Yıldız'ın suç duyurusu ile ilgili savcılık incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

- Afyonkarahisar