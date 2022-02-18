58. Münih Güvenlik Konferansı, gergin Rusya-Batı ilişkilerinin gölgesinde başlıyor

Ukrayna krizinde ABD ile Rusya arasındaki fay hatlarının daha da derinleşmesinin ortasında Kovid-19 salgını sonrası geleceğe dönük önemli mesajların verileceği dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) bugün başlıyor.

"Savunma ve Güvenlik için Davos" olarak bilinen konferans, kurallara dayalı uluslararası düzende derin sıkıntıların yaşandığı ve birbirine bağlı krizlerin arttığı bir zamanda yapılacak.

MSC 2022, mevcut Kovid-19 tedbirlerine uymak için katılımcı sayısı, etkinlik ve delegasyon sayısı üçte iki oranında düşürülerek, boyutu ve kapladığı alan büyük ölçüde azaltılarak düzenleniyor. Çoğu etkinlik çevrim içi izlenebilecek.

Konferansta, Ukrayna krizi, iklim krizleri, teknoloji konusunda düzenlemeler ve salgınla mücadele, AB'de ve küresel ekonomide yaşanan sınamaların masaya yatırılması bekleniyor.

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek ve 20 Şubat'a kadar sürecek konferans, her yıl olduğu gibi Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa bu yıl 30'dan fazla hükümet ve devlet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 300'ün üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

Konferansta dünyanın değişik bölgelerindeki krizler, savunma ve dış politika konuları ele alınacak.

MSC 2022'nin gündemini, Ukrayna krizi, salgın, iklim krizleri, Avrupa Birliğinin (AB) kendini savunması, demokrasinin korunması, teknolojinin düzenlenmesi, Doğu Avrupa'da artan gerilimler ve dünyanın en şiddetli çatışma bölgelerinde son duruma ilişkin başlıklar oluşturacak.

Geleceğe yönelik risk değerlendirmeleri, Afganistan'dan ABD ve NATO'nun çekilmesi, Mali'deki kriz, Basra Körfezi'nde devam eden istikrarsızlık, artan küresel eşitsizlik ve teknoloji sektöründeki kırılgan tedarik zincirleri de konferansta diğer konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Resmi delegasyonlara ek olarak bu yıl konferansa, önemli sivil toplum kuruluşlarının ve düşünce kuruluşlarının başkanları gibi sivil toplumdan az sayıda önemli şahsiyetin yanı sıra akademi, medya ve iş dünyasından düşünce liderleri de davet edildi

Liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferansın açılışını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Konferans kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un daveti üzerine, G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelecek. Almanya, Fransa ve Ukrayna dışişleri bakanları da burada görüşecek.

Konferansa aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in bulunduğu birçok ülke ve kurumun temsilcisi katılacak. Rusya ise 1999'dan bu yana ilk kez konferansa katılmıyor.

Geniş güvenlik önlemleri

Konferans nedeniyle Bayerischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Etkinliğin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 3 bin 500 polis görev yapacak. Polise 200'ün üstünde asker de destek verecek. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Münih kent merkezinde yarın NATO karşıtları ve sol grupların gösteri yapması bekleniyor. Gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında düzenlenecek.

Konferansın geçmişi

Münih'te ilk defa 1963'te "Uluslararası Askeri Bilimler Buluşması" adıyla düzenlenen konferans, o dönemde daha çok Almanya, ABD ve NATO üyelerinden katılım olduğu için "Transatlantik Aile Buluşması" olarak adlandırılıyordu.

1994'ten sonra "Güvenlik Politikaları İçin Münih Konferansı" adıyla yapılan buluşma, 2008'de "Münih Güvenlik Konferansı" ismini aldı. İlk yıllarda 60 katılımcı ile sınırlı tutulan konferans, 1999'dan sonra Avrupa'nın doğusundaki ülkelerden, Hindistan, Japonya ve Çin'den katılımcılara da açıldı.

Konferans, 1991'de Körfez Savaşı ve 1997'de konferansın başkanlığındaki değişim hariç her yıl düzenli olarak gerçekleştirildi.