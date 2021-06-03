58 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi
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58 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi

58 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi
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Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve Saati Tesisler Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 58 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi (İhale No: 2021/304060) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19.

Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve Saati Tesisler Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 58 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi (İhale No: 2021/304060) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü 21/06/2021Saat: 10: 00DİĞER İHALELERDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 08/06/2021-11: 00Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Tesisler Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 58 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi (İhale NoDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 10/06/2021-11: 00Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale tarihi ve Saati Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 62 Kalem Çekvalf ve Vana Mal Alımı İşi (İhale No: 2021/281580)Detaylı bilgiyi aşağıdaki dokümandan inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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