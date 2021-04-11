58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlamasında 2.günündeyiz
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58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlamasında 2.günündeyiz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

58 ilde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. günündeyiz.

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58 ilde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. günündeyiz. Pazartesi sabahı 05'te sona erecek olan kısıtlamada vatandaşlar kuralları yine ihlal etti ve cezalar kaçınılmaz oldu.

İstanbul Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza yaparak yoldan çıktı. Polise sürücü olmadığını söyleyen şahıs, aracı arkadaşının kullandığını iddia etti. Polis, sürücü olduğu iddia edilen kadını direksiyon başına geçirdi. Kadının ayakları gaz pedalına yetişmeyince yalan ortaya çıktı. Mersin'de hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kar yağışına yakalandı. Yolların karla kapanmasıyla ekmek alamaya dahi çıkamadılar… Kısıtlamanın tadını ise Çiko çıkardı. Yıllarca AKUT'un arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan labrador cinsi köpek, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde saatlerce yüzüp, bomboş sahilde koşturdu. Çiko'nun keyifli anları kameralara yansırken, izleyenleri de bir hayli imrendirdi.

-İHA-

58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlamasında 2.günündeyiz
58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlamasında 2.günündeyiz
58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlamasında 2.günündeyiz
58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlamasında 2.günündeyiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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