58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlaması devam ediyor
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58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlaması devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlaması devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında çok yüksek riskli 58 ilde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibariyle başladı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında çok yüksek riskli 58 ilde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibariyle başladı. Korona virüs risk haritasında turuncu renkli yüksek riskli 12 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21 itibariyle başlayıp pazartesi sabahı 05'te sona erecek.

Düşük riskli Şırnak ve orta riskli Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da ise kısıtlamalar hafta içi olduğu gibi akşam 21 sabah 05 saatleri arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre market ve bakkallar 10 ve 17 saatleri arasında hizmet verecek, fırınlar 24 saat faaliyet gösterebilecek. Lokanta ve restoranlar ise 10 ve 24 saatleri arasında paket servis hizmetlerine devam edebilecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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