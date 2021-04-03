58 İlde 56 saatlik sokak kısıtlaması

Artan vaka sayılarının ardından tedbirler bir bir sıkılaştırılıyor.
Artan vaka sayılarının ardından tedbirler bir bir sıkılaştırılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda çok yüksek riskli 58 ilde hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Dün akşam saat 21 itibariyle başlayan kısıtlamalar pazartesi sabahı 05'te sona erecek.
Kural ihlallerinin sıkça görüldüğü İstanbul Arnavutköy'de polis ekipleri hafta sonu kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kurdu. Uygulama noktalarına giren vatandaşlara izin belgeleri sorulup, belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.
Taksim Meydanı ise yine turistlere kaldı. Güzel havayı fırsat bilen turistler İstiklal Caddesi'ni gezdi. Kafe önlerinde sipariş kuyrukları oluştu.
Orta riskli iller arasında yer alan ve tedbirlerin esnetilmesinin ardından kırmızıya bürünen Kocaeli'nde ise caddeler sessizliğe büründü.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı