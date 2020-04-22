58 Dakikada %100 Şarj Olabilen Akıllı Telefon Yarın Tanıtılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› 58 Dakikada %100 Şarj Olabilen Akıllı Telefon Yarın Tanıtılıyor - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Haber

58 Dakikada %100 Şarj Olabilen Akıllı Telefon Yarın Tanıtılıyor

vivo iQOO Neo3, yarın resmi olarak tanıtılacak. Uygun fiyatlı Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefon, 58 dakikada tam şarj olabilen yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.

22.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:26
58 Dakikada %100 Şarj Olabilen Akıllı Telefon Yarın Tanıtılıyor

vivo iQOO Neo3, yarın resmi olarak tanıtılacak. Uygun fiyatlı Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefon, 58 dakikada tam şarj olabilen yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.

vivo'nun iQOO telefonları popüler benchmark uygulaması AnTuTu'da en yüksek puanı alan en iyi telefonlar arasına giriyor. Serinin yeni modeli iQOO Neo3 5G amiral gemisi akıllı telefon yarın Çin'de tanıtılacak. Göze çarpan özelliklerinden bazıları; 144Hz yenileme hızını destekleyen ekran, Snapdragon 865 mobil platform, UFS 3.1 depolama ve 44W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh batarya.

58 Dakikada %100 Şarj!

iQOO Neo 3 akıllı telefon şarj olma süresiyle etkiliyor. Telefon 4500 mAh pilden güç alıyor ancak rakiplerinden üst seviyede bir şarj süresi sunuyor. Vivo'nun Super FlashCharge teknolojisi sayesinde pil 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor, 58 dakikada da tam şarj olabiliyor. 44W hızlı şarj teknolojisini şu anda vivo'dan başka kullanan üretici yok. Dolayısıyla bu şarj hızını görebilmek için vivo'nun akıllı telefonlarını kulanmak gerekiyor. Umarız, çok geçmeden rakiplerinde de bu teknolojiyi görürüz.

En Ucuz Snapdragon 865'li Telefon

iQOO Neo 3 fiyatının Şubat ayında piyasaya sürülen iQOO 3 telefondan daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Çin'de 2999 yuan fiyat etiketiyle satışta olan Redmi K30 Pro, en ucuz Snapdragon 865'li akıllı telefon unvanını iQOO Neo 3'e kaptırabilir. Telefonun 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri olacağı ve Android 10 işletim sistemiyle geleceği söyleniyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haber
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi Haber
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haber
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
Cumhurbaşkanı'ndan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde kutlama mesajı Haber
Cumhurbaşkanı'ndan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde kutlama mesajı
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kibariye Fettah Can Hande Yener Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu Beşiktaş 23 Nisan
Şu an buradasınız: 58 Dakikada %100 Şarj Olabilen Akıllı Telefon Yarın Tanıtılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:15:30. #1.14#
title