58 Dakikada %100 Şarj Olabilen Akıllı Telefon Yarın Tanıtılıyor vivo iQOO Neo3, yarın resmi olarak tanıtılacak. Uygun fiyatlı Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefon, 58 dakikada tam şarj olabilen yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.

vivo iQOO Neo3, yarın resmi olarak tanıtılacak. Uygun fiyatlı Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefon, 58 dakikada tam şarj olabilen yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.

vivo'nun iQOO telefonları popüler benchmark uygulaması AnTuTu'da en yüksek puanı alan en iyi telefonlar arasına giriyor. Serinin yeni modeli iQOO Neo3 5G amiral gemisi akıllı telefon yarın Çin'de tanıtılacak. Göze çarpan özelliklerinden bazıları; 144Hz yenileme hızını destekleyen ekran, Snapdragon 865 mobil platform, UFS 3.1 depolama ve 44W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh batarya.

58 Dakikada %100 Şarj!

iQOO Neo 3 akıllı telefon şarj olma süresiyle etkiliyor. Telefon 4500 mAh pilden güç alıyor ancak rakiplerinden üst seviyede bir şarj süresi sunuyor. Vivo'nun Super FlashCharge teknolojisi sayesinde pil 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor, 58 dakikada da tam şarj olabiliyor. 44W hızlı şarj teknolojisini şu anda vivo'dan başka kullanan üretici yok. Dolayısıyla bu şarj hızını görebilmek için vivo'nun akıllı telefonlarını kulanmak gerekiyor. Umarız, çok geçmeden rakiplerinde de bu teknolojiyi görürüz.

En Ucuz Snapdragon 865'li Telefon

iQOO Neo 3 fiyatının Şubat ayında piyasaya sürülen iQOO 3 telefondan daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Çin'de 2999 yuan fiyat etiketiyle satışta olan Redmi K30 Pro, en ucuz Snapdragon 865'li akıllı telefon unvanını iQOO Neo 3'e kaptırabilir. Telefonun 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri olacağı ve Android 10 işletim sistemiyle geleceği söyleniyor.