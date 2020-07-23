572 kazada 437 kişi yaralandı
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572 kazada 437 kişi yaralandı

Kayseri'de 1-30 haziran tarihleri arasında meydana gelen 572 trafik kazasında 437 kişi yaralandı.

572 kazada 437 kişi yaralandı
23.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:21

Kayseri'de 1-30 haziran tarihleri arasında meydana gelen 572 trafik kazasında 437 kişi yaralandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 37.948 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 13.339 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 232 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olurken, 654 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü alanında 1-30 Haziran tarihleri arasında, 2'si ölümlü 185'i yaralanmalı ve 279'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 466 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 vatandaş hayatını kaybederken 280 kişi yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetimlerinde kontrol edilen toplam 45.332 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 10.583 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 11 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 288 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 1-30 Haziran tarihleri arasında 3'ü ölümlü, 46'sı yaralanmalı ve 48'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 97 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 vatandaş hayatını kaybederken, 129 vatandaş ise yaralandı.

İlçe merkezlerinde ise,4.739 araç kontrol edilirken, eksiği ve kural ihlali tespit edilen toplam 709 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 17 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 76 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında 1-30 Haziran tarihleri arasında, 18'i yaralanmalı ve 11'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 29 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 28 kişi yaralandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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