572 daireli sitede aidata yapılan zamma tepki

İZMİT'te bir sitede aidatlarda artış olması nedeniyle site sakinleri eylem yaptı.

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi üzerinde 572 dairenin bulunduğu bir sitede, aidat bedeline ocak ayında zam yapıldı. Önceki dönemde ısınma bedeli dahil olarak 320 TL olan site aidatının yerine 300 TL aidat ve ısınma bedeli alınmasına karar verildi. Zam sonrasında aidat bedelinin 600 TL'nin üzerine çıktığını belirten site sakinleri, site içerisinde eylem yaptı. Zamların kanuna aykırı yapıldığını belirten site sakinleri, yeniden seçim yapılmasını istedi. Sitenin yönetim kurulu başkanı M.T. geçen perşembe günü istifa ederken, geçici site yönetimi üyeleri ise, yapılan zamların devletin belirttiği oranlarda olduğunu savundu.