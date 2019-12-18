5700 yıllık sakızla ilk kez o dönemde yaşayan bir insanın gen haritası çıkarıldı

18.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:42

Danimarka'da, arkeolojik bir alanda yapılan kazıda bulunan ve 5 bin 700 sene öncesine ait olduğu belirlenen bir sakız parçası sayesinde ilk kez o dönemde yaşayan insanlara ait gen haritası çıkarıldı.



Bilim insanları başkent Kopenhag'ın açıklarındaki Syltholm Adası'nda bulunan sakız sayesinde daha önce kemik ve diş fosillerinden elde edilen bulgulardan çok daha fazla bilgiye ulaştıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle