57 yıldır hayata objektiften bakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

57 yıldır hayata objektiften bakıyor

57 yıldır hayata objektiften bakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursalı usta fotoğrafçı, 57 yıldır hayatını deklanşöre basarak kazanıyor.

Bursalı usta fotoğrafçı, 57 yıldır hayatını deklanşöre basarak kazanıyor. Yarım asrı aşkın zamandır dünyayı objektifinden gözetleyen emektar fotoğrafçı, şimdiye kadar on birlerce insanı karelere yansıttı.

74 yaşındaki Ahmet Kurşunoğlu, 57 yıldır işini büyük bir şevkle sürdürüyor. Geçimini Ulucami bölgesindeki Orhangazi Parkı'nda fotoğraf çekerek sağlayan Ahmet Kurşunoğlu, yerli ve yabancı turistleri, fıskiyeli dev havuzun ve arka fondaki tarihi eserlerin önünde fotoğraflayarak, Bursa ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor. Usta fotoğrafçının kadrajına şimdiye kadar on binlerce insan girdi.

Ahmet Kurşunoğlu, fotoğrafın tanesini 10 TL'ye çekiyor ve çektiği fotoğrafları yalnızca iki dakikada basarak müşteriye teslim ediyor. Kendisini sokak fotoğrafçılığına adayan Kurşunoğlu, "Ben 1947 Bursa Karacabey doğumluyum. Bu işe biraderimin teşvikiyle ilk önce Heykel'de başladım. 20 yıl Heykel bölgesinde hizmet verdim. Ardından Orhan Camiii bölgesine yöneldim, fakat vatandaşlar Ulucami ve havuz önünde fotoğraf çektirmek isteyince buraya geldim. O gün bugündür burada bu havuzun başında hizmet vermekteyim. Ekmeğimi burada kazanıyorum. Kaç adet makine eskittiğimi inanın hiç hatırlamıyorum. Meydandaki hiçbir ayrıntı asla gözümden kaçmaz. Sabah saat ondan akşam yediye kadar günde 20-25 kare fotoğraf çekiyorum. 1990'lı yıllarda Kumla'daki gazinolarda ünlü oyuncu Eşref Kolçak'ın oğlu müzisyen Harun Kolçak'ı ve ünlü şarkıcı Sibel Can'ın da fotoğraflarını çekmiştim. O yıllar çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

57 yıldır fotoğrafçılık dışında başka hiçbir işle uğraşmadığını ve işini çok sevdiğini belirten usta fotoğrafçı, işe ilk başladığında on iki kişi olduklarını, daha sonra bu sayının ikiye düştüğünü anlattı. Ahmet Kurşunoğlu, akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte işlerinde yüzde altmış bir düşüş yaşandığını belirterek, "Akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar kağıda basıldığında renkleri tam olarak yansıtmıyor, fotoğrafın gerçek ruhunu veremiyor. En iyi fotoğraflar her zaman profesyonel makineler ile çekilen fotoğraflardır" ifadelerini kullandı. - BURSA

57 yıldır hayata objektiften bakıyor
57 yıldır hayata objektiften bakıyor
57 yıldır hayata objektiften bakıyor
57 yıldır hayata objektiften bakıyor
57 yıldır hayata objektiften bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla süsledi
Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla süsledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Derya Şensoy
Spor Diego Marcao Umut Meraş Çağdaş Atan Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
57 yıldır hayata objektiften bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:36:03. #1.16#

title