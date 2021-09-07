57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bağcılar'da metruk binada yakalandı

HAKKINDA 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Arda, Bağcılar'da bulunan metruk binada yakalandı.

HAKKINDA 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Arda, Bağcılar 'da bulunan metruk binada yakalandı.

Güngören Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma-Soruşturma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Arda'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Arda takibe alındı. Güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, Volkan Arda'nın Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde bulunan metruk binada yaşadığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde yaptığı operasyonla Arda'yı yakaladı. Volkan Arda adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı