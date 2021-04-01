57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı
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57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı

Denizli'de farklı suçlardan 4 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş toplam 57 yıl hapis cezası ile aranan 7 zanlı, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timlerinin adım adım takibiyle yakalandı.

Denizli'de farklı suçlardan 4 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş toplam 57 yıl hapis cezası ile aranan 7 zanlı, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timlerinin adım adım takibiyle yakalandı.

Denizli'de Buldan, Bozkurt ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilere yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyon başlattı. 4 yıl ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şüpheli farklı yöntemlerle tespit edildi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri tespit ettiği şüphelileri bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Daha sonra operasyon için düğmeye basan JASAT timleri uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.P. (22), zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ç. (57), Çocuğa cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö. (58), hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. (38), hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (42), müstehcen yayınları yayımlamak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (42), hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.'yi (25) düzenlenen operasyonlarda kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı
57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı
57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı
57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı
57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT'tan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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