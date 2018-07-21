57. Uluslararası Bursa Festivali

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı Teoman konser verdi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere farklı yaş gruplarından yüzlerce müziksever büyük ilgi gösterdi.

Teoman, "N'apim Tabiatım Böyle", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi" ve "Paramparça" gibi şarkılarını Bursalı müzikseverler için seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, "İstanbul'da Sonbahar" isimli şarkısını da müzikseverlerle beraber gitarıyla eşlik ederek söyledi.

Teoman ve orkestrasının sahne performansı uzun süre ayakta alkışlandı.