57. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da devam ediyor

ANTALYA (AA) - Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen "57. Ulusal Nöroloji Kongresi" Antalya'da sürüyor.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Akif Topçuoğlu, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kongre kapsamında yapılan basın toplantısında, son yıllarda inmenin önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti.

İnmenin tedavi edilebildiğini kaydeden Topçuoğlu, "İnmeyi yaşam tarzı değişiklikleri ve doğru tedavilerle önleyebiliriz." dedi.

Uyku Tıbbı Moderatörü Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel de hücrelerin yenilenmesi ve bazı moleküllerin düzenlenmesinin uyku esnasında meydana geldiğine dikkati çekti.

Sağlıklı bir uykunun gerek süre olarak gerek içerik olarak büyük önem taşıdığını vurgulayan Şenel, "Uykunun olumsuz etkilenmesi tüm pozitif etkilerini ortadan kaldıracağı ya da azaltacağı için ciddi hastalıklar için risk faktörü oluşturacaktır. Özellikle salgın döneminde bağışıklık sistemi çok önemlidir. Bir enfeksiyon olmasa dahi uyku esnasında bağışıklık sitemine dair bazı işlemler yapılıyor. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesi sağlanıyor." diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi de nörolojik hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık, Sayman Prof. Dr. İbrahim Öztura, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Nerses Bebek, Prof. Dr. Kayıhan Uluç ve Uzm. Dr. A. Onur Keskin de katıldı.

Kongre, 2 Aralık Perşembe günü sona erecek.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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