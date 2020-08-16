57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri - Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katıldı.
16.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katıldı. (2)
Kaynak: AA