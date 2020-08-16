57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri
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57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 57.Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri
16.08.2020 21:24 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 57.Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Ulusal 31.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş Veli, insanı sevmenin doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz. O bu topraklarda dedi ki, 'En yüce servet ilimdir', 'Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu', 'Alimler hem arıdır, hem arıtıcı', 'En büyük keramet çalışmaktır', 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' dedi. Adaleti söyledi, tevazuyu öğütledi, bilime ve alime önem vermemiz gerektiğini öğretti. Hacı Bektaş Veli, bunları 21'nci yüzyılda değil, 13'ncü yüzyılda bu topraklarda söyledi. Onun için Hacı Bektaş Veli sadece bizim değil, düşünceleriyle dünyanın orta değeridir. Tarih sancılanmadan Hacı Bektaş Veli'ler doğmaz. Dünya2nın 13'ncü yüzyılda çektiği sancı anlaşılmadan ne Hacı Bektaş Veli'yi, ne Mevlana'yı, ne derviş Yunus'u, ne Ahi Evran'ı anlatabiliriz. 11 ve 12'nci yüzyıllarda haçlı saldırılarıyla uğraşmak zorunda olan Türk-İslam coğrafyası, 13'ncü yüzyıla gelindiğinde Moğol istilası ile tarumar edilmişti. Ne hak ne adalet vardı, ne barış vardı ne de alime saygı. Ölümün kol gezdiği bu coğrafyada inançlar üzerinden düşmanlıklar ve talan vardı. Hacı Bektaş bu topraklara az önce bahsettiğim değerleri getirdi. Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden, adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yıl Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinde Barış Ödülünü alan Hızır Avusturya Derneği Başkanı Zöhre Doğan'a plaketini verdi. Hacı Bektaş Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri Erdal Erzincan konseri ile sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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